شاهد.. طائرات حربية إسرائيلية تحلق شمال غزة بعد رصد جسم مشبوه

أفادت القناة 13 العبرية صباح اليوم، السبت، بأن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي حلقت في سماء شمال قطاع غزة ومنطقة النقب الغربي، بعد رصد جسم مشبوه.





ونقلت "ريشت كان" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله، إن "طائراتنا حلقت 3 مرات في أجواء مدينة غزة، دون العثور على شيء، وانتهى الحدث إلى العودة للوضع الطبيعي".





وفى سياق منفصل زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوة عسكرية اعتقلت شابين فلسطينيين حاولا التسلل من حدود قطاع غزة باتجاه أحد الكيبوتسات المجاورة.





وبحسب الناطق العسكري، فإن الشابين لم يكن بحوزتهما أي أسلحة وتم نقلهما للتحقيق.