أنشودة قمر لفرقة سلطان العارفين بصوت رائع.. فيديو

حلت فرقة سلطان العارفين للإنشاد الديني بقيادة المنشد والملحن السوري أحمد سليمان ضيفا على موقع صدى البلد، حيث قدمت الفرقة باقة من أروع الأناشيد الدينية والابتهالات والموشحات الأندلسية لكبار الشيوخ والمنشدين منها "قمر سيدنا النبى".



فرقة"سلطان العارفين" للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية تأسست في سوريا عام 1982 بقيادة المنشد، والملحن أحمد سليمان، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة منذ تأسيسها، كما شاركت فى مهرجانات دولية متخصصة.



وقال "سليمان"، إن سبب تسمية الفرقة بهذا الاسم يرجع إلى الشيخ محيي الدين بن عربي، واصفًا الأخير أنه متصوف كبير وله فضل كبير على الإنشاد الديني، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء الفرقة في عام 2013.



وأضاف سليمان: "حصلنا على إجازة من وزارة الأوقاف المصرية، وسافرنا إلى عدد من الدول العربية والأجنبية وتركنا بصمتنا في عالم الإنشاد الديني.



وقدمت الفرقة مجموعة من الأناشيد الدينية فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي نالت استحسان فئات كثيرة من الشعب المصري.