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وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد جنوب أفريقي التعاون في مجال التصنيع.. تشكيل لجنة عمل لدراسة مسارات التعاون المستقبلية.. رئيس هيئة صادرات الدفاع الجوي والبحري يشيد بتوفير مصر مناخا استثماريا جاذبا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:01 م
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
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كريم الخطيب
  • مباحثات مشتركة بين الإنتاج الحربي ووفد جنوب أفريقي
  • الوفد الأفريقي يبحث التعاون والشراكة في المجال العسكري والمدني
  • الاتفاق على تشكيل لجنة عمل لدراسة مسارات التعاون المستقبلية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحرى والجوى الجنوب أفريقية ووفد مرافق له من ممثلي عدد من كبرى الشركات الجنوب أفريقية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء، تم الترحيب بأعضاء الوفد الجنوب أفريقى، وأكد الجانبان قوة العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي فى جميع المجالات.

شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلاتها من الشركات الجنوب أفريقية فى العديد من المجالات العسكرية والمدنية لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، حيث ناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالية وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحرى والجوى الجنوب أفريقية، حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات الجنوب أفريقية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية – وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي - والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فى دورته الحالية.

وقال إن اهتمام الجانب الجنوب أفريقى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، كما أشار إلى مشاركة عدة شركات جنوب إفريقية في معرض السلاح "إيدكس 2018" بالقاهرة، مؤكدا أنه سوف يقوم بحث وتشجيع شركات أخرى للمشاركة في معرض السلاح القادم "EDEX 2020".

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لدراسة المسارات التي سيتم التوافق عليها لتنمية الشراكة والتعاون المستقبلية.
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد جنوب أفريقي التعاون في مجال التصنيع.. تشكيل لجنة عمل لدراسة مسارات التعاون المستقبلية.. رئيس هيئة صادرات الدفاع الجوي والبحري يشيد بتوفير مصر مناخا استثماريا جاذبا
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد جنوب أفريقي التعاون في مجال التصنيع.. تشكيل لجنة عمل لدراسة مسارات التعاون المستقبلية.. رئيس هيئة صادرات الدفاع الجوي والبحري يشيد بتوفير مصر مناخا استثماريا جاذبا
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد جنوب أفريقي التعاون في مجال التصنيع.. تشكيل لجنة عمل لدراسة مسارات التعاون المستقبلية.. رئيس هيئة صادرات الدفاع الجوي والبحري يشيد بتوفير مصر مناخا استثماريا جاذبا
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد جنوب أفريقي التعاون في مجال التصنيع.. تشكيل لجنة عمل لدراسة مسارات التعاون المستقبلية.. رئيس هيئة صادرات الدفاع الجوي والبحري يشيد بتوفير مصر مناخا استثماريا جاذبا
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