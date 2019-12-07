بخاخة على كل ترابيزة.. كافيه في المعادي يطرد القطط بالشطة والبهارات

شطة وفلفل وبهارات مكونات مزجت بالماء ووضعت داخل بخاخة، ليست وصفة تستعين بها السيدات لمقاومة نوع من أنواع التحرش أو المضايقات في الشارع، ولكنه خليط خصصه أحد المطاعم للتخلص من القطط.



فوجئت فتاة تدعى "جهاد عربي" خلال وجودها بأحد كافيهات شارع 9 بمنطقة المعادي، ببخاخات على الطاولات تحوي بداخلها ماءً مخلوطا بالشطة والبهارات.



الأمر الذي دفع "جهاد" للسؤال عن تلك البخاخات وما أهمية وجودها على الطاولات، وكان رد المسئولين عن الكافيه أنها مخصصة للقطط، حتى يمكن للأشخاص إبعاد القطط عن طاولته برش هذا الخليط في أعين القطط كي تبعد عن مكانه.



قامت "جهاد" بنشر مجموعة من الصور توضح ما يقوم به هذا الكافيه لإيذاء المخلوقات الثانية، وعندما اتجهنا للتواصل مع الكافيه لإيضاح الأمر أكثر، كان الرد أقرب لعذر أقبح من ذنب.



وردت إدارة الصفحة الخاصة بالكافيه علينا مبررة فعلتها: "الكلام مش مظبوط إحنا من الأماكن اللي بتهتم بالحيوانات وبتقدملها أكل، ولكن البخاخات دي مياه بقرفة فقط للناس اللي بتخاف من القطط".