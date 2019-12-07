الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة وادي دجلة غدا

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدا الأحد على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم، عقب الفوز الذي حققه على الهلال السوداني 2-1 وحصد أول ثلاث في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وحدد الجهاز الفني العاشرة صباح غدٍ موعدا لتجمع اللاعبين داخل النادي، على أن يبدأ المران في الحادية عشرة صباحا.



ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لاستمرار انتصارات الفريق في مسابقة الدوري، علي أن يتم إغلاق ملف إفريقيا بشكل مؤقت.