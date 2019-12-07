خدمات جديدة للصحة الإلكترونية بمصر.. تفاصيل

أطلقت اليوم شركة At-Home-Doc الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية ذات التمويل العالي والسريعة النمو على المستوى الإقليمي خدماتها للرعاية الصحية المتوافقة مع الإرشادات السريرية الأسترالية لـ (RACGP) والإرشادات التنظيمية المحلية رسميا في مصر، بهدف تطوير طريقة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتمكينهم من العناية بشكل أفضل بأنفسهم من خلال تقديم ممارسة طبية آمنة يمكن الوصول إليها بسهولة على مدار الساعة.





يشمل نطاق العمل في الشركة الحالات الطبية غير الطارئة الحادة وكذلك إدارة الحالات المزمنة وتعمل مع المرضى وذويهم بشكل مباشر أو من خلال الشركات الخاصة أو مقدمي خدمات التأمين الطبي لتقديم تجربة رعاية صحية كاملة جديدة على مستوى عالمي، من خلال محفظة استثمارية بقيمة 80 مليون جنيه منذ أن أسسها الأخوين الدكتور حاتم الفيشاوي والمهندس هشام الفيشاوي في استراليا عام 2015، وقامت بتجربة أعمالها في دول الخليج لتصل إلى أكثر من 35 ألف مريض خلال عامين.





قال المهندس هشام الفيشاوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة At-Home-Doc –"يشهد قطاع الرعاية الصحية تطورًا ملحوظًا في المنطقة، ويسعدنا اليوم أن نقوم بهذه القفزة التكنولوجية الملفتة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة لتحسين جودة الحياة لجميع المرضى في مصر، تعتمد ثقافة شركتنا على السلامة، الجداول الزمنية، الفعالية، الكفاءة، ومركزية المريض، لا نتطلع إلى التنافس مع أي من مقدمي الرعاية الصحية في مصر، فنحن نركز فقط على شيء واحد، وهو خلق تجربة رعاية صحية مختلفة من شأنها أن تدهش الناس وتضمن أفضل النتائج".





وأكد هشام أن الشركة لديها خطة لتطوير المنظومة الصحية في مصر بما يتوافق مع توجهات الدولة والجهات المعنية في القطاعات المختلفة ذات الصلة بعملية التطوير أوضح أن القطاع الخاص لديه دور في تعزيز الرؤى المستقبلية والخطط التنموية وترسيخ دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بمختلف القطاعات الرئيسية، وخدمات الرعاية الصحية الإلكترونية التي تقدمها الشركة تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات عملائها من خلال مواكبة التطور التكنولوجي الكبير، والذي يعد أحد الرهانات الخاصة بقطاع التأمين والرعاية الصحية بوجه الخصوص وأشار إلى أن شبكة الشركة تمتد إلى التعامل مع شركات التأمين .

من جانبه أكد الدكتور حاتم الفيشاوي الشريك المؤسس (رئيس مجلس الإدارة وكبير أطباء الشركة) أن الشركة تلتزم بتقديم خدماتها طبقا لمعايير الرعاية الصحية الأسترالية، وهي واحدة من أفضل النظم الصحية على مستوى العالم لضمان جدية وسلامة الممارسات الطبية التي نقدمها، وتتيح شركة At-Home-Doc استشارة الطبيب المنزلي أو الزائر على مدار اليوم، كما يمكن للمريض استشارة طبيب عبر مكالمة منزلية وكذلك استلام الدواء، اجراء التحاليل الطبية والأشعة، فنحن نسعى لتسهيل التواصل مع الأطباء في أي مكان، ولأن يغير الأفراد الطريقة التي يتلقون بها الرعاية، كما نقدم قسم مخصص للتعامل مع الأمراض المزمنة، جميع الخدمات الطبية الآن يمكن أن تصل للمنزل وتباشر عملها من داخله تحت إشراف فريق طبي متخصص ومحترف.





وأضاف حرصنا على تدشين برنامج تدريبي حيوي ومتطور للتعليم الطبي المستمر على النظام الأسترالي للأطباء المتعاقدين مع الشركة، بهدف إلى تطوير الكوادر الطبية وصقلها بالخبرات والمعلومات الطبية الحديثة وآخر المستجدات في عالم الطب، يتضمن سلسلة من المحاضرات الطبية الدورية والدورات التدريبية، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى توفير بيئة علمية وتدريبية، وفق أحدث الوسائل المتوفرة، والذي ينعكس بشكل إيجابي على المرضى.



