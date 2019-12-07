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ثقافة

"بالعمل تبنى الشعوب" محاضرة بثقافة الأقصر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية بفرع ثقافة الأقصر احتفالية اليوم الواحد، حيث عقدت محاضرة عن "حق الطفل فى التعليم" ، أوضحت فريال الغول أهمية حق الطفل في التعليم ودور الدولة لتعليم الطفل ودور الأسرة فى رعاية وتعليم الطفل وعلى الآباء مراعاة زرع ثمرة حب المعرفة والعلم من الصغر، أعقبها أمسية الشعرية وألقى الشاعر أحمد حفنى أحمد قصيدتان "كن قويا" للشاعر محمود غنيم، "أخى الإنسان" للشاعر عيسى الناعورى، بالإضافة إلى  استماع المواهب من طلاب المدرسة الموهوبين فى الشعر وتقديم شهادات تقدير للموهوبين، بجانب إقامة دورى ثقافى، وتم تقديم جوائز وشهادات تقدير، وذلك بمدرسة أولاد دهمش الإبتدائية بالمحاميد قبلى.

أقام قصر ثقافة الطود بمقهى عاطف بنجع الطويل بالطود مقهى ثقافى تضمن محاضرة بعنوان "بالعمل تبني الشعوب" أوضح خلالها أحمد يوسف برعى، إن نهضة الأمم والشعوب ورقيها وسيادتها وسعادتها تتوقف على تقدمها في مجال العلم والعمل، وبهما تبني الأمم أمجادها فلا تبنى الأمجاد على البطالة والجهل والفقر، أعقبها أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبده فيها ألقى قصيدتى "جد الجد، مصر الأم"، وفقرة مواهب من القرية. 

أقام نادى أدب الطود أمسية شعرية بقصر ثقافة الطود بحضور الشاعر محمد النوبى، والشاعر يحيي محمد على، والقاص والأديب محمد محمود، والشاعر عادل دنقل والقاص بستانى النداف والشاعر ناجى فؤاد.
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