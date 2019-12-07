بعد وفاته أثناء عملية اللحمية.. أسرة ضحية الإهمال الطبى بالمطرية يرفضون التنازل

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رفضت أسرة ضحية الإهمال الطبى الأباصيرى محمد فارس، 39 عاما، أحد أبناء المطرية بالدقهلية، أى محاولات للتنازل عن حقه، مطالبين بالقصاص للفقيد من الطبيب المتسبب فى وفاته والحصول على حقه القانونى ممن تسبب فى وفاته بسبب إهمال طبى.اقرأ أيضا:وأكد أحمد محمد، أحد أقاربه، أن الأباصيرى شعر بآلام واختناق أثناء نومه، فأكد الطبيب أنه يعانى من تضخم باللحمية ولا بد من إجراء عملية له وتوجه إلى المركز طبى خاص فى المنزلة ليجرى العملية.وقال إن الأباصيرى دخل غرفة العمليات وأفراد الأسرة ينتظرونه خارج غرفة العمليات، ومرت الساعة ثم الأخرى دون جدوى ولم يطمئنهم أحد وانتابهم القلق، وكل ذلك والفقيد فارق الحياة داخل غرفة العمليات من أكثر من ثلاث ساعات.وبعد اكتشاف أمرهم، تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة، فيما عرض أهل الطبيب على أهل المتوفى 300 ألف جنيه من أجل التنازل، لكن أسرة الأباصيرى رفضوا العرض مطالبين بحقه بالقانون، فأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عبد الحميد، مأمور قسم شرطة المنزلة، من أسرة "الأباصيرى محمد شلبي"، 39 عاما، نقاش، مقيم بمركز المطرية، ضد مستشفى خاص بالتسبب في وفاته نتيجة خطأ طبي وإعطائه جرعة تخدير زائدة، وحرر محضر بالواقعة.