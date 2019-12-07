تركته دون ملابس فكاد يتجمد.. أم تصفع رضيعها وتتركه في الشارع

تولد كل أنثى بداخلها غريزة الأمومة، ولكن لكل قاعدة شواذ، وتلك السيدة كانت أسوأ نموذج للأمهات المهملات التي قد تصادفها في حياتك.



وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة ألقت القبض على إحدى السيدات التي كانت تبدو في حالة سكر شديدة وشبه فاقدة للوعي انهالت على رضيعها الذي يبدو عليه لم يبلغ عامه الأول بسبب بكائه.



وكشفت تحقيقات الشرطة أن الأم المهملة تركت رضيعها يبكي جوعا ويرتجف من البرد، حيث أثبتت التحقيقات أن الطفل لم يكن يرتدى سوى حفاظته فقط.



عاقبت الشرطة الأم بعد أن شاهدها الشرطي في الشارع تضرب الرضيع، وقررت حرمانها من الطفل لمدة شهر بسبب سوء معاملته وإهمال رعايته.