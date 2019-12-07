اختل توازنها.. إصابة طالبة سقطت من القطار بـ كفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية، طالبة مقيمة بإحدى قرى دسوق بكفر الشيخ، من الموت المحقق، إثر سقوطها من القطار خلال التهدئة بين إحدى المحطات بدائرة مركز دسوق.



وتلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد سقوط "آ. أ" 18 سنة، طالبة، مقيمة بإحدى قرى دسوق من القطار المتجه من محطة دمنهور إلى قلين قرب محطة دسوق.



وجرى نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين وفقا للمعلومات الأولية أن حالتها الصحية جيدة وأن الإصابات بها خفيفة عبارة عن سحجات وكدمات.



وتبين من المعلومات الأمنية الأولية، اختلال توران الطالبة خلال وقوفها بالقطار، ولم يدفعها أحد، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.