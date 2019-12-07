بعد انقطاع ساعتين.. إصلاح خط طرد 500 ملي بمحطة مياه أرض سلطان بالمنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه حدث كسر مفاجئ بأحد خطوط الطرد لمحطة مياه أرض سلطان بمدينة المنيا ويبلغ قطر الخط ٥٠٠ ملى مما ترتب عليه توقف المحطة البحرية بأرض سلطان والتى يبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٧٠ ل/ ث .





وأضاف الشهاوى أن الكسر ترتب عليه ضعف المياه فى منطقة أرض سلطان وإن فرق العمل تحركت على الفور وأصلحت العطل فى خلال ساعتين وان المياه حاليا توجد بصورة جيدة ولا وجود لأى مشكلات.





يذكر أنه خلال اليومين السابقين شهدت مدينة المنيا حادث كسر بخط 500 المياه أمام مديرية التنظيم والإدارة وتم الدفع بـ 8 سيارات كسح متنوعة وحفار للكشف عن العطل وانقطعت المياه عن مناطق ( عزبة طه السبع – كفر المنصورة – ) وقريتى تله وبهدال التابعين لمجلس قروى تله وكذلك قرية منشأة الدهب القبلية التابعة لمجلس قروى صفط الخمار ) .