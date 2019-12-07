بعد طرح صدى البلد لـ الأزمة.. محافظ مطروح الجديد يكلف بحل مشكلة مياه الصرف بعلوش

مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي بمنطقة علوش بمدينة مرسى مطروح، أحد أهم الملفات العاجلة التي تم التنوية عنها في ملف نشر بـ "صدى البلد" كملفات تنتظر محافظ مطروح الجديد.



وفور وصول اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى أرض المحافظة كلف المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام بمتابعة عدد من الملفات والمشكلات مع المختصين لوضع رؤى وتصورات لاتخاذ قرارات والوصول الى حلول عاجلة لها وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وأول هذه الملفات تسرب مياه الصرف بمنطقة علوش.



ويعود أصل المشكلة، إلى منتصف تسعينيات القرن الماضى، عندما قررت الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى إقامة محطة معالجة فى مطروح، وقتها أرسلت خبراء من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية لاختيار المكان المناسب والاستفادة من مخرجات المعالجة فى إقامة غابة مساحتها 2058 فدانا وبطاقة 25 ألف متر مكعب.



ولكن لم تراع تلك الدراسة احتمالات تزايد معدلات مياه الصرف الصحى نتيجة للزيادة السكانية المستقبلية، بالإضافة إلى ازدحام مدينة مرسى مطروح فى موسم الصيف نتيجة قدوم المصطافين، الذين يتجاوز عددهم فى موسم الصيف كل من الأعوام 6 ملايين شخص.



ونتج عن هذه العيوب حدوث مشاكل كبرى من تلف لزراعات التين والزيتون، بسبب تسرب مياه الصرف من المحطة، وكذلك إلى اختلاط مياه الشرب في آبار المواطنين بمياه الصرف الصحي.



وبعد توجيه محافظ مطروح بسرعة دراسة هذا الملف اجتمع سكرتير عام المحافظة مع الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى وعضو من الهيئة القومية لمياه الشرب لوضع تصور لحل مشكلة الصرف بمنطقة علوش.



ووجه السكرتير العام لشركة المياه والصرف الصحى بمتابعة وسرعة الانتهاء من محطات معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة علوش والغابة الشجرية مع العمل على رفع كفاءة التشغيل بالمحطات، ونبه على شركة المياه بالمتابعة الجيدة حفاظًا على مصالح وحياة المواطنين.



ووجه سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس حسين السنيني وعضوية كل من إدارة الأملاك والشئون القانونية وإدارة شئون البيئة بالمحافظة وشركة المياه ومديرية الزرعة والجهاز التنفيذى للمشروعات ومجلس مدينة مرسى مطروح لمعاينة قطعة أرض على بعد 6 كم من المحطة القائمة لإقامة محطات معالجة ثلاثية جديدة.



كما وجه أبو غنيمة بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة بمطروح لعمل مقترح لأفضل الزراعات المناسبة لطبيعة البيئة والتربة التى يمكن زراعتها بالمنطقة لتنفيذ مشروعات زراعية متنوعة تقوم على الرى من محطات المعالجة الثلاثية وتحقيق الاستفادة والعائد الاقتصادى منها لأبناء مطروح.