ضبط 16 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج.. صور

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط ١٦ ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بداخل أحد المخازن بالقاهرة.





وعقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل بالمرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مُستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المخزن على ١٦ ألف عبوة مستحضرات تجميل (شامبو، معجون أسنان، غسول جسم، زيت شعر ، شاور جيل - كريم بشره) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



