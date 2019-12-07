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حوادث

توجيه قافلة إنسانية لإحدى دور المسنات في طنطا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:36 م
قافلة إنسانية لأحد
قافلة إنسانية لأحد دور المسنات بطنطا
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مصطفى الرماح
قامت مديرية أمن الغربية بتنظيم قافلة إنسانية لإحدى دور (المسنات) بمدينة طنطا، وتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) عليهم، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، وبمناسبة حملة الــ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.
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