إنفوجراف.. جهود قطاعات الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، المتمثلة في قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع، عن العديد من الضبطيات .





ففى مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (294 متهم) وبحوزتهم (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 فرد محلى - 57 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) بالإضافة إلى (2) خزينة سلاح و(2) قطعة سلاح أبيض و(9) قضايا إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (250 جرام لنبات البانجـو المخـدر – 350 جرام لمخدر الحشيـش – 190 جـرام لمخـدر الهيرويـن – 50 جرام لمخدر الأفيون) وتنفيذ (4490) حكم قضائى متنوع وضبط (437) قضية متنوعة أخرى.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1158) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن ( جرينوف – 111 بندقية آلية – 212 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 108 طبنجة – 753 فرد محلى الصنع – 1814 طلقة مختلفة الأعيرة – 1681 قطعة سلاح أبيض) بالإضافة إلى ضبط ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهما (7 مسدس – 2 فرد محلى – 15 خزينة متنوعة - أدوات وأجزاء التصنيع).





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (529968) حكم قضائى وذلك على النحو التالى: (2135) حكم جناية و(187736) حكم حبس و(260538) غرامة و(79559) مخالفة.





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة ضبط (25) تشكيلًا عصابيًا ضموا (83) متهمًا، إرتكبوا (145) حادث سرقة وضبط (276) قضية أحداث وإعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها وكشف غموض (46) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (78) متهمًا.





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (244565) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39301 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 225 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5326 موقف عشوائى).





وفى مجال الأمن الإقتصادى تم ضبط (6863 قضية تموينية متنوعة) حيث تم ضبط (96) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (3324 إسطوانة بوتاجاز) تقدر قيمة الغاز المدعم بـ (448740) جنيه وضبط (14) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (219992 لتر) وضبط (6753) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (8303,333 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "377" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "380,225" طن ، وكذا ضبط (107) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "37,749" طن).









وفى قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (80613) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60,588,191) جنيه.









وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (1802) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: (239) قضية ضرائب عامة ، كشف (100) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (85) قضية فى مجال الجمارك، (16) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (704) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (158) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (489) حكم قضائى، وكذا ضبط (5) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم النقد والتهريب، (6) قضايا فى مجالات " الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل الأموال - الكسب غير المشروع – الرشوة وإستغلال النفوذ – الجرائم المصرفية" .. بقيمة بلغت (2,068,718,869 – إثنان مليار وثمانية وستون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون جنيه مصرى.









وفى قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (867) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة – باعة جائلين) بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين.









وفى قضايا المصنفات تم ضبط (245) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية وفى قضايا المسطحات المائية تم ضبط (311) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة) وكذا ضبط (952) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (204) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم" ، (76) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (144) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (965) لنش وباخرة سياحية.









وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1298) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1448) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (205,193 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت (290,185 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (1,530 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (19,846 كيلو جرام) وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (210 جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (2,265 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (12,920 كيلو جرام) وعدد (29347) قرص مخدر مختلف الأنواع.





وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (27) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، (140) قضية متنوعة (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة).





وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3511) قضية ومخالفة متنوعة أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية).



