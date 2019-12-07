واشنطن تكشف حقيقة اتفاق نتنياهو وبومبيو على ضم غور الأردن

قال مسئول أمريكي كبير إن مسألة ضم غور الأردن إلى إسرائيل لم تطرح على طاولة البحث بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أمس الأول، الخميس، في لشبونة، وفق قناة "كان" العبرية.



وبحسب القناة، أضاف مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن سياسة الولايات المتحدة الثابتة ترى أن مستقبل المناطق يقرر خلال مفاوضات بين الطرفين.



وكان رئيس نتنياهو، قال قبل مغادرته إلى البرتغال، إن محادثاته مع بومبيو ستنصب حول الملف الإيراني وتعزيز الحلف الدفاعي مع الولايات المتحدة واعتراف أمريكي مستقبلي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.



فى سياق منفصل، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن عرض الفرصة الأخيرة التي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية وتفادي الذهاب لانتخابات ثالثة.



ووفقًا للصحيفة العبرية، أبدى "نتنياهو"، استعداده للبقاء في الحكم لمدة 6 أشهر فقط، في حال الاتفاق على حكومة وحدة تتفادى انتخابات ثالثة.



وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيغادر منصبه في مايو المقبل في حال التوصل إلى اتفاق حول حكومة وحدة تمنع انتخابات ثالثة.



هذا العرض جاء قبل حلول يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الأخير الممنوح للكنيست لتكليف برلماني قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا من أصل 120.