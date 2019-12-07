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أخبار البلد

"الفلاحين": تراجع أسعار الفراولة إلى النصف.. لهذا السبب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الفراولة المصرية تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية للعديد من الدول العربية والأوروبية، كونها فاكهة خفيفة ومحببة تدخل في صناعة الكثير من الحلويات، وكذلك مستحضرات التجميل في الخارج.

وأكد النقيب العام للفلاحين، أن مئات الفلاحين من مزارعي الفراولة اشتكوا إلى النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، من تراجع أسعار الفراولة إلى النصف، بسبب كبار المصدرين لها، وهو ما أدخلهم في أزمة كبيرة.

وحذر النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات له اليوم السبت، من انهيار أسعار الفراولة بداية من هذا الموسم، بسبب تجاهل وزارة الزراعة لهم وعدم وجود كيان يضمن مصلحة الفلاح في مواجهة المصدرين، وتحول المزارعين لمضغة في أفواه المصدرين.

وأوضح عبدالستار، أن عدم وجود مواصفة موحدة تسببت في انهيار أسعار الفراولة، بدايةً من سعر الكرتونة من 120 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن الشركات تتضارب على المزارعين، لعدم وجود إطار عام حول احتياجات الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن المصدر سواء كان المنتج مرتفعا أو منخفضا في السعر لا يفرق بالنسبة له، مشددًا على ضرورة وضع إطار هيئة اعتماد للمواصفات التصديرية للمنتج المصري.
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