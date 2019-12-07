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رياضة

احذر يا زمالك.. مابولولو وبابل وزيتو أسلحة أول أغسطس الفتاكة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:18 م
بارتيس كاتيرون المدير
بارتيس كاتيرون المدير الفني للزمالك
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محمد السعيد
بعد تجاوزه أول اختبار محلي في قيادة الزمالك لتخطي دور الـ 32، من مسابقة كأس مصر بالفوز على بني سويف 3 -1، يطمح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لتحقيق أول انتصار أفريقي مع الفارس الأبيض، عندما يستضيف أول أغسطس الأنجولي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام.

الزمالك يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعد السقوط أمام مازيمبي، بثلاثية نظيفة، أثارت غضب الجماهير البيضاء، نظرا للأداء المتواضع للاعبين.

ويعيش أول أغسطس حاليا أفضل فتراته محليا، حيث يحتل صدارة جدول الدوري الأنجولي برصيد 30 نقطة، إلا أنه سقط في فخ التعادل 1-1 أمام زيسكو، في الجولة الماضية بدور المجموعات.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز ثلاثة لاعبين في صفوف أول أغسطس قبل مواجهة الزمالك:

1- أوجستينو مابولولو:

الجناح الأيسر مابولولو هو أفضل لاعب في فريق الو أغسطس، وهو المحرك الأساسي للفريق، ويملك قدرة تهديفية عالية، حيث سجل 11 هدفا، وصنع هدفين مع الفريق الكونغولي هذا الموسم.

2- أري بابل:

هو اسم ليس بغريب على الجماهير المصرية، حيث كان نجم الأهلي السابق رشحه للانضمام إلى القلعة الحمراء، الموسم الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

بابل هو ثاني أخطر لاعب في فريق أول أغسطس، حيث يشكل قوة هجومية جبارة بالتعاون مابولو، ونجح في تسجيل 7 أهداف هذا الموسم.

3- زيتو لوفومبو:

الجناح الأيسر زيتو لوفومبو هو واحد من أفضل المواهب الشابة في قارة أفريقيا، واختير من قبل الكاف، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في افرييقا عن عام 2019.
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