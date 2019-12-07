نور: كنت أتمنى استمرار الأوضة الضلمة.. فيديو

صرحت الفنانة "نور" بأنها لا تعلم هل سيتم استكمال تصوير فيلم "الأوضة الضلمة" أم لا، موضحة أن التصوير استغرق يومين فقط وتوقف دون أن يعلموا السبب.



وأضافت نور، خلال حوارها لـ برنامج «عين» الذي يذاع على شاشة «الحياة»، أن الفنان في بداية مشواره الفني يكون حريصا على اختيار أدوار مختلفة حتى يجد نفسه في شخصية معينة، موضحة أنها لا تحب محاصرة نفسها في شخصية واحدة في الأدوار الفنية التي تقدمها.



وأشارت نور إلى أنها لا تفضل اختيار بطل العمل الفني الذي يشاركها في الأعمال الفنية بعينه، مؤكدة أن أي شخصية تعمل معها تضيف إليها وللعمل.



وتابعت "نور"، أنها كانت بحاجة للراحة والاختفاء كأي فنان، وذلك يرجع لظروف بلدها، مشيرة إلى أنها سعيدة منذ رجوعها للوسط منذ حوالي 5 سنوات.



وقالت نور، إنها كانت على أمل أن تعود للكوميديا من خلال "الأوضة الضلمة"، موضحة أن هناك أعمالا أخرى تسعى من خلالها للرجوع للأدوار الكوميدية.