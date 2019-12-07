"الشمس" تشارك بـ ست الدنيا ضمن فعاليات بكرة أحلى

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ان الفرقة تشارك ضمن فعاليات الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة " بكرة أحلى ٧" و الذي يقام بمركز الهناجر للفنون ، حيث تشارك الفرقة بعرض " ست الدنيا " من إنتاج الفرقة ، و الذي يعرض يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٠ ديسمبر الجاري في تمام الثانية ظهرا على مسرح مركز الهناجر للفنون، كما يقدم عضو الفرقة سيد قمر مقاطع غنائية ضمن حفل افتتاح الملتقى غدا الأحد في تمام الثامنة مساء.



جدير بالذكر ان هذه ليست المشاركة الأولى للفرقة ضمن فعاليات الملتقى، حيث شاركت الفرقة العام الماضي بمعرض الفنون التشكيلية لأعضاء الفرقة من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تقديم عرض " الحكاية روح" من إنتاج الفرقة.



يذكر أن عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.