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رياضة

تستاهل كل الحب.. رسالة مؤثرة من ابنة الخطيب لوالدها بعد احتواء أزمة جماهير الأهلي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:32 م
الخطيب اثناء حديثه
الخطيب اثناء حديثه للجماهير الحمراء
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منتصر الرفاعي
وجهت نور الخطيب، ابنة أسطورة النادي الأهلي، محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، رسالة مؤثرة إلى والدها عقب نزوله لاحتواء غضب الجماهير بعد الأزمة التى نشبت بسبب عدم تعاون بعضهم مع شركة الأمن الخاصة المسئولة عن تأمين لقاء الفريق الأحمر والهلال السودانى أمس بإستاد السلام.

وكتب نور الخطيب، موجهة رسالتها إلى جماهير النادي الأهلي ووالدها عبر حسابها على موقع فيس بوك "كل مرة بتعمل أي حاجة أو بتاخد قرار باحس إني فخورة أكثر من أي حاجة تانية أني بنتك بس المرة دي حاسة بفخر انك رئيس النادي ال باشجعه و بحبه حب اتولدت عليه، تستاهل لقب ومسئولية رئيس النادي الأهلي وتستاهل حب جماهير الأهلي والأهم ان النادي الأهلي يستاهل يكون رئيسه محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرازق الخطيب اللى أصله مشجع أهلاوي القلب والعقل وال في يوم من الأيام عدي من جنب بوابة الأهلي و إتمني".

وفاز النادي الأهلى أمس على الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل للنادي الأهلى حسين الشحات فى الدقيقة 15 من الشوط الأول وعزز رمضان صبحى التقدم الأحمر بالهدف الثانى من ركلة جزاء محتسبة لمصلحة زميله جونيور آجاى فى الدقيقة 37 من نفس الشوط قبل أن يقلص أطهر الطاهر الفارق مسجلا الهدف الأول للهلال السودانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع المقدر بثمانى دقائق.

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