بعد ظهور بند مفاجئ.. يوفنتوس يخطط لخطف جوهرة سالزبورج بـ 20 مليون يورو

تخطط إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع العديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لبناء فريق مميز، قادر على احتكار الألقاب.
وتعتمد الإدارة في تعاقداتها خلال الفترة الماضية على سياسة الحصول على توقيع اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى اللاعبين الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء مع فرقهم.
وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس عقد العزم على الدخول في سباق الحصول على خدمات إيرلينج هالاند، مع كبار الأندية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد .
وقالت الصحيفة إن صحيفة «بليد» الألمانية، كشفت عن وجود بند في عقد إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج، يتيح له الرحيل مقابل دفع 20 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لاستغلال هذا البند من أجل الحصول على خدمات هالاند.
وتريد إدارة السيدة العجوز تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكبر سن هيجوايين، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو.
وتوهج هالاند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 8 أهداف خلال 5 مباريات فقط، ليتواجد في المرتبة الثانية في صراع الهدافين بالبطولة، والذي يحتله البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 10 أهداف.
وإجمالا سجل صاحب الـ 19 عامًا 27 هدفًا واستطاع تقديم 7 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة رفقة فريقه في مختلف المسابقات.
وتعتمد الإدارة في تعاقداتها خلال الفترة الماضية على سياسة الحصول على توقيع اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى اللاعبين الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء مع فرقهم.
وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس عقد العزم على الدخول في سباق الحصول على خدمات إيرلينج هالاند، مع كبار الأندية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد .
وقالت الصحيفة إن صحيفة «بليد» الألمانية، كشفت عن وجود بند في عقد إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج، يتيح له الرحيل مقابل دفع 20 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لاستغلال هذا البند من أجل الحصول على خدمات هالاند.
وتريد إدارة السيدة العجوز تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكبر سن هيجوايين، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو.
وتوهج هالاند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 8 أهداف خلال 5 مباريات فقط، ليتواجد في المرتبة الثانية في صراع الهدافين بالبطولة، والذي يحتله البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 10 أهداف.
وإجمالا سجل صاحب الـ 19 عامًا 27 هدفًا واستطاع تقديم 7 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة رفقة فريقه في مختلف المسابقات.