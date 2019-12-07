ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد ظهور بند مفاجئ.. يوفنتوس يخطط لخطف جوهرة سالزبورج بـ 20 مليون يورو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:55 م
هالاند
هالاند
Advertisements
القسم الرياضي
تخطط إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع العديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لبناء فريق مميز، قادر على احتكار الألقاب.

وتعتمد الإدارة في تعاقداتها خلال الفترة الماضية على سياسة الحصول على توقيع اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى اللاعبين الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء مع فرقهم.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس عقد العزم على الدخول في سباق الحصول على خدمات إيرلينج هالاند، مع كبار الأندية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد .

وقالت الصحيفة إن صحيفة «بليد» الألمانية، كشفت عن وجود بند في عقد إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج، يتيح له الرحيل مقابل دفع 20 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لاستغلال هذا البند من أجل الحصول على خدمات هالاند.

وتريد إدارة السيدة العجوز تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكبر سن هيجوايين، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو.

وتوهج هالاند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 8 أهداف خلال 5 مباريات فقط، ليتواجد في المرتبة الثانية في صراع الهدافين بالبطولة، والذي يحتله البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 10 أهداف.

وإجمالا سجل صاحب الـ 19 عامًا 27 هدفًا واستطاع تقديم 7 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة رفقة فريقه في مختلف المسابقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم ريال مدريد يتفوق على رونالدو وميسي ويتوج بلقب أفضل قدم ذهبية

مانشستر يونايتد مهتم بضم هداف دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يسعى لخطف هداف دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

من أنامل زهير مراد.. أحلام تبهر متابعيها بفستان أنيق.. صور

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار رينو renault من الوكيل بتحديث اليوم

بعد السقوط أمام الأهلي.. الهلال السوداني يفاوض ميتشو

بتصريحات جريئة عن ليلة الدخلة | هنا الزاهد مطلوبة على جوجل

تركته دون ملابس فكاد يتجمد.. أم تصفع رضيعها وتتركه في الشارع

عيار 18 يسجل 557 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 12 - 2019 ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبات ملوي ينظفن شوارع المدينة.. صور

منى زكي وبشرى الأبرز.. أغرب فساتين النجمات فى 2019

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار فى عيد ميلاده