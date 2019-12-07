عبدالله السعيد يفتح المزاد في يناير للرحيل عن بيراميدز

تلقى عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز ومنتخب مصر العديد من العروض فى الفترة الحالية للعب داخل وخارج مصر عقب عدم حسم إدارة ناديه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





ويتأهب عبدالله السعيد لوضع شروطه المالية على الأندية الراغبة فى التعاقد معه بداية من يناير المقبل حيث يحق له التوقيع لأى نادٍ آخر من دون الرجوع لإدارة نادي بيراميدز .





ويفتح عبدالله السعيد المزاد أمام الراغبين فى الحصول على خدماته خاصة أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف إلى جانب استعادة مكانته فى المنتخب الوطني.





وانتقل عبدالله السعيد لـ بيراميدز فى يناير الماضى قادما من أهلي جدة السعودي ليتألق فى قيادة الفريق للحصول على المركز الثالث بالدوري ونهائى الكأس الذى خسره الفريق أمام الزمالك بثلاثية.





وتسعى إدارة بيراميدز خلال الساعات القليلة القادمة لوضع كلمة النهاية على تجديد عقد عبدالله السعيد من عدمه خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط الطرفين.



