الأميرة ديانا كانت تكذب.. خبايا الزواج الملكي للأمير تشارلز

"الزواج المريض " هذا هو الوصف الدقيق الذي ينطبق على زواج الأميرة ديانا والأمير تشارلز، فمنذ الخطبة وكان الأمير على علم بأن هذه الزيجة لن يطول عمرها كثيرًا وأنه يسير على طريق الخطأ، وعلى الرغم من ذلك قرر خوض التجربة الزوجية، التي انتهت بشكل مؤسف.





فقد كشفت الكاتبة الملكية "جونيور" في كتابها الذي طرحته عام 2005، أن الأمير تشارلز خلال فترة الخطبة بدأ يلاحظ تغيير الأميرة ديانا، حيث بدأت فجأة تكره كل ما كان يعتقد أنها تحبه، فبعد أن كانت تظهر حبها لاهتماماته توتر كل شيء بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وأشارت إلى أنه كان في حيرة من أمره لهذا التغيير في ديانا ، واعتقد أن الخطأ هو خطأه بطريقة ما، مما جعله يشعر بالقلق تجاه هذا الزواج، ولكن لم يتحدث إلى أحد عن قلقه ، وعندما حاول الأصدقاء المعنيون التحدث إليه ، رفض الاستماع.





ورفض الأمير أن ينهي الخطبة وأراد إتمام الزفاف رغم مخاوفه، وكذلك تجاهل أن يناقش تلك الأزمة التي يشعر بها مع الأميرة ديانا، وتابعت الكاتبة: "عندما تحدث معه الأصدقاء للمرة الأخيرة في عدة مناسبات، قال لهم بحزم أن يهتموا بأعمالهم الخاصة"، موضحة: إذا انصت الأمير في البداية لما كانت تؤول قصتهم والنهاية المأساوية لما دفع أي منهم او أبنائهم الثمن".



