ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد سليم يكشف سر فقدانه الوزن بشكل كبير

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:45 م
خالد سليم
خالد سليم
Advertisements
آيه عاطف
تساءل عدد كبير من معجبي الفنان خالد سليم، عن سر فقدانه الوزن بشكل كبير وملحوظ، مما دفع خالد سليم، إلى الإجابة عن تساؤلاتهم.

ونشر خالد سليم، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كتب تعليقا "البوست دا عشان أجاوب علي كل الناس اللي سألتني انت ازاي خسيت كدة؟ .. بكل بساطة هو ده السر".

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.

خالد سليم يكشف سر فقدانه الوزن بشكل كبير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبد المنصف يهنئ خالد سليم بعيد ميلاده.. صور

محمد على رزق: خالد جلال أبويا اللى بحبه

نجيب ساويرس عن "بلا دليل": برافو أول مرة أتشد لمسلسل

صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية

إسلام جمال ينضم لمسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسنى

خالد سليم يكشف سر فقدانه للوزن | شاهد

ترشيحاتنا

أخرها فيديو رقص في الشارع| أحمد الفيشاوي وندى الكامل.. قصة زوجين كل يوم جدل بحكاية شكل

في عيد ميلاد بسمة.. ظهور نادر لـ ابنتها

فيديو مروع لهجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها

"الفلاحين": تراجع أسعار الفراولة إلى النصف.. لهذا السبب

أخبار الرياضة ليلا.. كواليس إنهاء الخطيب أزمة جماهير الأهلي.. الزمالك يستغنى عن بوطيب.. خناقة ربيعة وأحمد فتحي

منى زكي وبشرى الأبرز.. أغرب فساتين النجمات فى 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمه.. مدرب حراس المنتخب الأولمبي: شكرا الرئيس السيسي ..صور

طالبات ملوي ينظفن شوارع المدينة.. صور

منى زكي وبشرى الأبرز.. أغرب فساتين النجمات فى 2019