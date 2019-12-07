خالد سليم يكشف سر فقدانه الوزن بشكل كبير

تساءل عدد كبير من معجبي الفنان خالد سليم، عن سر فقدانه الوزن بشكل كبير وملحوظ، مما دفع خالد سليم، إلى الإجابة عن تساؤلاتهم.





ونشر خالد سليم، صورة عبر حسابه الرسمي على "إ نستجرام "، كتب تعليقا "البوست دا عشان أجاوب علي كل الناس اللي سألتني انت ازاي خسيت كدة؟ .. بكل بساطة هو ده السر".





يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.





وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.