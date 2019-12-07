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مرأة

يحميك من السرطان وهشاشة العظام.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول عصير الخيار ؟

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:25 م
فوائد تناول عصير
فوائد تناول عصير الخيار
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نهى هجرس
يحتاج جسم الأنسان إلى العديد من الفيتامينات والمعادن التى تساعده فى الحفاظ على صحة الجسم، لذلك يجب أن نحرص على تناول الخضراوات وخاصة عصير الخيار فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم .

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند تناول عصير الخيار.

- يزيل السموم من الجسم
يعد عصير الخيار هو الوسيلة الأمثل للتخلص من سموم الجسم، ويمنع على مقاتلة حصاوى الكلى ويمنح جسمك الصحة بشكل سليم

- يمنع هشاشة العظام
يحتوى على العديد من المعادن مثل النحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم يجعلها عنصرا أساسيا لتحسين صحة العظام، شرب عصير الخيار بانتظام يمكن أن يساعد في زيادة كثافة المعادن فى الجسم بشكل صحى

- إدارة الهرمونات
غني بالكالسيوم الذى يفيد الجسم، وعصير الخيار ليس مفيدًا فقط لتحسين قوة عظامك ولكنه يساعد أيضًا في تحقيق التوازن بين مستويات هرمونك ويساعد في منع حدوث خلل في الغدة النخامية والغدة الدرقية.

- يمنع السرطان
وفقا للدراسات ، يحتوى عصير الخيار على المركبات النشطة بيولوجيا ويمتلك إمكانات مضادة للسرطان، ويمكن أن تساعد المكونات النشطة والقشور في الخيار في منع ظهور السرطان.

- يحسن الرؤية
يساعد وجود فيتامين أ ، إلى جانب مضادات الأكسدة الأخرى في حماية رؤيتك، ويساعد الاستهلاك المنتظم لعصير الخيار على تأخير إعتام عدسة العين.
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