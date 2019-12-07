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منوعات

معركة بين تجار المخدرات تنتهي بمقتل طفل.. صور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
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مريم صليب
دارت معركة بين تجار مخدرات في ولاية فلوريدا الأمريكية تبادلوا فيها إطلاق النار في الشارع في وضح النهار تسببت في وفاة طفل يبلغ من العمر 19 عاما.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، أن أخطر تجار المخدرات في فلوريدا دار بينهما صراع فقاموا بتبادل إطلاق النيران في الشارع ، فقام أحدهم بإقتحام منزل للإحتماء به .

خرج من المنزل طفل صغير إحتمى بسور الحديقة و لكن يبدو أن الحماية لم تكن قوية ، فقد استقرت في قلبه طلقة أثناء تبادل النار بين تجار المخدرات .

لم يلتفت المجرمين لما حدث للطفل الذي لقي حتفه نتيجة صراعهم ، ولكن بعد أن طاردتهم الشرطة عثرت على جثة الطفل و هو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

طاردت الشرطة المجرمين حتى ألقت القبض عليهم ،و قدمتهم للقضاء بتهمة الإتجار في المخدرات والقتل بعد أن عاد أهل الطفل و أصيبوا بصدمة بعد أن وجدوا إبنهم جثة هامدة.
معركة بين تجار المخدرات تنتهي بمقتل طفل.. صور
معركة بين تجار المخدرات تنتهي بمقتل طفل.. صور
معركة بين تجار المخدرات تنتهي بمقتل طفل.. صور
معركة بين تجار المخدرات تنتهي بمقتل طفل.. صور
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