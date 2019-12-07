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أصل الحكاية

بتوقيت القاهرة كلمة السر.. هل تزوج نور الشريف من الفنانة درة؟

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:19 م
الفنان نور الشريف
الفنان نور الشريف ودرة
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كتب - محمد الصاحى
في الـ 11 من أغسطس عام 2015 توفي الفنان نور الشريف، عن عمر ناهز 69 عاما، نتيجة سرطان الرئة والذي سبب له العديد من المشاكل الصحية، وهو العام ذاته الذي قدم فيه «الشريف» بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، أخر الأعمال السينمائية التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

نور الشريف الذي رحل منذ أكثر من 4 سنوات بعدما قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الإبداعية، والتي لم يسلم خلالها من الكثير من الشائعات، لم يسلم أيضا من تلك الشائعات بعد وفاته، خاصة حياته الشخصية، والتي من بينها شائعات زواجه بالعديد من الفنانات والتي تأخذ كل شائعة مدتها وتنتهى كما بدات.

على مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنان نور الشريف، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي، وجوجل، بعد تداول عدد من النشطاء خبر لـ زواج الفنانة التونسية درة بالفنان الراحل نور الشريف سرا قبل وفاته، والتي سرعان ما وجد هذا الخبر صداه بين الكثيرين، بسبب الشهرة الكبيرة للفنان نور الشريف، والفنانة درة.
بتوقيت القاهرة كلمة
وبحسب ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الفنان نور الشريف تزوج من الفنانة التونسية درة قبل عام من وفاته سرا وبعيدا عن الإعلام، لكن بعلم أسرته التي كانت تعلم بتلك الزيجة، خاصة وأن الفنان نور الشريف كان قد انفصل عن زوجته الفنانة بوسي في عام 2006 رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما، قبل أن يعودا بعد 8 سنوات.

الشائعة التي وجدت من مواقع التواصل الإجتماعي تربة خصبة للانتشار، وجدت تجاهلا تاما من قبل أسرة الفنان نور الشريف وابنتيه مي وسارة، وهو ما دفع أصحاب تلك الشائعة للتمادي ونشر سيناريوهات كأنه حقيقية للعلاقة بين الفنان الراحل والفنانة التونسية.
بتوقيت القاهرة كلمة
وأمام كل تلك الشائعات لم تجد الفنانة درة أمامها إلا نفي تلك الشائعة جملة وتفصيلا، في تصريحات صحفية لها، واصفة تلك الشائعة بـ "السخيفة" والتي ليس لها أي أساس من الصحة، في محاولة منها لإنهاء تلك الشائعة.

الفنانة التونسية درة عبرت عن علاقتها المتميزة بالفنان الراحل نور الشريف وأسرته، خاصة زوجته الفنانة بوسي، وابنتيهما مي وسارة نور الشريف، والتي يجمعهما كل الحب والتقدير.
بتوقيت القاهرة كلمة
ووفقا لما تردد في الشائعة فقد اعتمد أصحابها على شهادات لأشخاص شاهدوا الفنانة التونسية درة والفنان نور الشريف قبل وفاته وتحديدا في عام 2015، وهى الفترة التي كان يصور فيها الثنائي فيلم «بتوقيت القاهرة» وهو الفيلم الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف وشاركت فيه الفنانة درة كضيف شرف للقيام بدور نجلته في هذا العمل الفني، وهو ما جعل البعض يتوقع وجود علاقة بينهما أو زواجهما سرا.
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