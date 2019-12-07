بتوقيت القاهرة كلمة السر.. هل تزوج نور الشريف من الفنانة درة؟

ووفقا لما تردد في الشائعة فقد اعتمد أصحابها على شهادات لأشخاص شاهدوا الفنانة التونسية درة والفنان نور الشريف قبل وفاته وتحديدا في عام 2015، وهى الفترة التي كان يصور فيها الثنائي فيلم «بتوقيت القاهرة» وهو الفيلم الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف وشاركت فيه الفنانة درة كضيف شرف للقيام بدور نجلته في هذا العمل الفني، وهو ما جعل البعض يتوقع وجود علاقة بينهما أو زواجهما سرا.