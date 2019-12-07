بتوقيت القاهرة كلمة السر.. هل تزوج نور الشريف من الفنانة درة؟

في الـ 11 من أغسطس عام 2015 توفي الفنان نور الشريف، عن عمر ناهز 69 عاما، نتيجة سرطان الرئة والذي سبب له العديد من المشاكل الصحية، وهو العام ذاته الذي قدم فيه «الشريف» بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، أخر الأعمال السينمائية التي قدمها خلال مسيرته الفنية.
نور الشريف الذي رحل منذ أكثر من 4 سنوات بعدما قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الإبداعية، والتي لم يسلم خلالها من الكثير من الشائعات، لم يسلم أيضا من تلك الشائعات بعد وفاته، خاصة حياته الشخصية، والتي من بينها شائعات زواجه بالعديد من الفنانات والتي تأخذ كل شائعة مدتها وتنتهى كما بدات.
على مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنان نور الشريف، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي، وجوجل، بعد تداول عدد من النشطاء خبر لـ زواج الفنانة التونسية درة بالفنان الراحل نور الشريف سرا قبل وفاته، والتي سرعان ما وجد هذا الخبر صداه بين الكثيرين، بسبب الشهرة الكبيرة للفنان نور الشريف، والفنانة درة.
نور الشريف الذي رحل منذ أكثر من 4 سنوات بعدما قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الإبداعية، والتي لم يسلم خلالها من الكثير من الشائعات، لم يسلم أيضا من تلك الشائعات بعد وفاته، خاصة حياته الشخصية، والتي من بينها شائعات زواجه بالعديد من الفنانات والتي تأخذ كل شائعة مدتها وتنتهى كما بدات.
على مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنان نور الشريف، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي، وجوجل، بعد تداول عدد من النشطاء خبر لـ زواج الفنانة التونسية درة بالفنان الراحل نور الشريف سرا قبل وفاته، والتي سرعان ما وجد هذا الخبر صداه بين الكثيرين، بسبب الشهرة الكبيرة للفنان نور الشريف، والفنانة درة.
الشائعة التي وجدت من مواقع التواصل الإجتماعي تربة خصبة للانتشار، وجدت تجاهلا تاما من قبل أسرة الفنان نور الشريف وابنتيه مي وسارة، وهو ما دفع أصحاب تلك الشائعة للتمادي ونشر سيناريوهات كأنه حقيقية للعلاقة بين الفنان الراحل والفنانة التونسية.
الفنانة التونسية درة عبرت عن علاقتها المتميزة بالفنان الراحل نور الشريف وأسرته، خاصة زوجته الفنانة بوسي، وابنتيهما مي وسارة نور الشريف، والتي يجمعهما كل الحب والتقدير.