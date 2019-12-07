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ثقافة

ناريمان سالم تطرح "الذكر العاهر" في معرض الكتاب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:11 م
صدى البلد
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رشا عوني


تطرح الإعلامية والكاتبة ناريمان سالم باكورة أعمالها الأدبية من خلال رواية تحمل عنوان "الذكر العاهر" في معرض الكتاب في دورته القادمة في شهر يناير المقبل

وتصنف ناريمان من خلال روايتها الرجل إلى 6 أنواع مابين العفيف والبكر والقصصى والعاهر والذئبى والقنفذى

ويكشف الكتاب عن مدى رفض الكاتبة لجهل الرجل في تعامله مع المرأة والعكس أيضا وهو ما يؤدى إلى تفكك الأسرة مشددة على أنه يتوجب على الأنثى أن تقّوم نفسها بنفسها وأن تبحث عن ذاتها بداخلها

وترى ناريمان في قصتها أن الجمال سلاح فعال فمن الغباء أن تستخدم المرأة جمالها فقط ويتوجب عليها أن تسخر عقلها في الوصول إلى ما تصبوا إليه موجهة حديثها إلى السيدات بضرورة أن تعتمد على نفسها وليس على أحد وأن تربط حياتها بأهداف وليس أشخاص

الكتاب من القطع المتوسط وتصفه الكاتبه بأنه سلسلة كاشفة لكل الكوارث التي ترتكب في العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال حكايات من قلب الواقع

وتكسر الكاتبة من خلال عملها الأدبي تابوهات الذكورية وتعلي من شأن المرأة التي تعاني من كبت وحرمان وتشدد وتسلط نتيجة موروثات مجتمعية بالية.

يذكر أن ناريمان سالم إعلامية مصرية عملت كمذيعة بعدد من الإذاعات والقنوات الفضائية العربية
ناريمان سالم تطرح "الذكر العاهر" في معرض الكتاب
ناريمان سالم تطرح "الذكر العاهر" في معرض الكتاب
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