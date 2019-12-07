18 يناير دعوى الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية التركية ضد الأرمن

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسن شلال ، تأجيل دعوى مطالبة مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامى 1915 و 1916 وإدانة تلك المذابح لجلسة 18 يناير المقبل .





ونص محمود فى دعواه ، ان المبادئ الأخلاقية والإنسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والاقليمى التى تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والتهجير القسرى التى ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الارمن مابين شباب ونساء وشيوخ واطفال فى مذبحة هى الابشع تاريخياً.



