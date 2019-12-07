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حوادث

مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:37 م
حملات لمواجهه النباشين
حملات لمواجهه النباشين
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أحمد على
أصدر اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن بالضرورة تكثيف حملات المرافق والإشغالات بالتنسيق مع مباحث المرور لمواجهة وإحجام ظاهرة انتشار النباشين وعربات الكارو والتوك توك حفاظا على أرواح وحياة المواطنين وتيسيرا لحركة النقل والمواصلات بشوارع وميادين المحافظة .

وكان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بشن حملات أمنية موسعه تحت إشراف العقيد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق والإشغالات والرائد محمد السعدني رئيس مباحث شرطة المرافق والإشغالات بالتنسيق مع العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور من شن حملات موسعة لإحكام التواجد الشرطي وردع سائقي عربات الكارو والدراجات النارية "توك توك "من السير بميادين المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير وضبط 18 حالة سير عربات كارو ودراجة نارية بشوارع وميادين طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات .

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها وأمرت بمحاسبة المخالفين .
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين.. صور
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