ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لأكل الجيفة | 57 دبا قطبيا تشل حركة المرور بقرية روسية | شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:44 م
دب قطبى - أرشيفية
دب قطبى - أرشيفية
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل قيام 57 دبأ قطبيا بشل حركة مرور قرية روسية.

وفوجئ سكان قرية بدائرة تشوكوتكا شمالي شرق روسيا بتوافد 57 دبا قطبيا على قريتهم، ما تسبب في إلغاء الأنشطة العامة بها وتعزيز الحراسة على مدارسها.

وأظهرت عدسات الكاميرات الدببة وهي تقتات على جثث حيوانات فيل البحر، فيما ذكر خبراء أن الاحتباس الحراري هو السبب الرئيسي الذي دفعها للخروج من بيئتها الطبيعية بحثا عن الطعام.

وشهدت شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا غزوا حققه 60 دبا أبيض قطبيا استقرت في رأس كوجيفنيكوف بالقرب من إحدى القرى المحلية.

وسبب الغزو الطقس الدافئ لهذا الموسم وهشاشة الجليد الناتجة عنه بالقرب من الرأس المذكور، ما يمنع الحيوانات من مغادرة المنطقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تريند الفن| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فهمي.. وزوجة أحمد الفيشاوي ترقص في الشارع

مصر وروسيا تختتمان أكبر التدريبات البحرية المشتركة في البحر المتوسط

أخرها فيديو رقص في الشارع| أحمد الفيشاوي وندى الكامل.. قصة زوجين كل يوم جدل بحكاية شكل

هزار سخيف.. زوج أراد أن يفاجئ زوجته ولكن أصيبت بصدمة عصبية

اخبار الرياضة| أول رد فعل من أحمد فتحي بعد خناقته مع ربيعة.. وجهة ميتشو المقبلة.. عبدالله السعيد يرحل عن بيراميدز

انفراد.. بعد التوافق بشأنه بين الأطباء والصحة.. ننشر قواعد إلحاق المكلفين في حركة سبتمبر 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

ورد وتايجر.. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. والجمهور: برنسيس النجوم

بفستان من الورد.. شاهد كيف احتفلت شريهان بعيد ميلادها مع الجمهور