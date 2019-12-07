لأكل الجيفة | 57 دبا قطبيا تشل حركة المرور بقرية روسية | شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل قيام 57 دبأ قطبيا بشل حركة مرور قرية روسية.



وفوجئ سكان قرية بدائرة تشوكوتكا شمالي شرق روسيا بتوافد 57 دبا قطبيا على قريتهم، ما تسبب في إلغاء الأنشطة العامة بها وتعزيز الحراسة على مدارسها.



وأظهرت عدسات الكاميرات الدببة وهي تقتات على جثث حيوانات فيل البحر، فيما ذكر خبراء أن الاحتباس الحراري هو السبب الرئيسي الذي دفعها للخروج من بيئتها الطبيعية بحثا عن الطعام.



وشهدت شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا غزوا حققه 60 دبا أبيض قطبيا استقرت في رأس كوجيفنيكوف بالقرب من إحدى القرى المحلية.



وسبب الغزو الطقس الدافئ لهذا الموسم وهشاشة الجليد الناتجة عنه بالقرب من الرأس المذكور، ما يمنع الحيوانات من مغادرة المنطقة.