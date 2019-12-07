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تعليم

جامعة عين شمس توفر فيديوهات إرشادات نفسية للطلاب لمواجهة الضغوط

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:31 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة توفر الدعم النفسي لجميع طلاب الجامعة.

وأوضح سعود في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الجامعة تضم لجنة للدعم النفسى والمعنوى للطلاب لها دور فعال علي أرض الواقع حيث نظمت عددا من جلسات الدعم النفسى الجماعية للطالبات.

وأعلن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب استعداد لجنة الدعم النفسي لبث عددا من الفيديوهات التى تقدم الإرشادات النفسية عن كيفية مواجهة الضغوط المختلفة التي يواجهها الطلاب في حياتهم اليومية.

جدير بالذكر ان جامعة عين شمس ستنظم الندوة التثقيفية العشرين بالتعاون مع ادارة التربية العسكرية بالجامعة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

ويحضر الندوة نواب رئيس الجامعة و عدد من قيادات قوات الدفاع الشعبي و العسكري و العقيد مصطفى عبد الله مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.
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