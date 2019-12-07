ناشدوا وزيرة الصحة التدخل.. أهالي الوادي الجديد يستغيثون من تعطل أجهزة الأشعة بالمستشفيات

سادت حالة من الاستياء بين المرضى المترددين على مستشفيات المحافظة، وذلك بسبب تعطل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة المركزي ومستشفى الخارجة العام .





يقول المواطن إبراهيم حسين من قرية أولاد عبدالله، أنه " توجه بإحدى الحالات المرضية التي تخصه إلى مستشفى الداخلة المركزي والمشتبه بإصابتها بجلطة والتي تستدعي عمل أشعه مقطعية لتشخيص الحالة".





وأضاف " إبراهيم " أنه "توجه لقسم الأشعه، حيث فوجيء بالأخصائي يؤكد له أن جهاز الأشعه متعطل، وعليك بالذهاب الى مستشفى الخارجة العام في أقرب وقت نتيجة لخطورة الحالة ، الأمر الذي أثار حفيظته".





وتابع أنه توجه بالحالة المرضية ليلًا وعلى نفقته الخاصة الي مستشفى الخارجة العام والتي تبعد حوالي 200 كيلو عن مركز الداخلة وذلك لعمل اشعة مقطعية ليفاجأ أيضًا بتعطل جهاز الأشعة ليبدأ رحلة العذاب إلى مستشفيات أسيوط.





واستنكر العديد من المرضى تعطل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات المحافظة وتساءلوا كيف يكون لدينا مديرية صحة بمسؤليها بالمحافظة وتفتقد مستشفياتها الي جهاز اشعة مقطعية، ناهيك عن المخالفات الأخرى التي تتم داخل مستشفيات المحافظة والتي تستوجب المساءلة القانونية.





ووجه العديد من المواطنين استغاثة عاجله لوزير الصحة والسكان للتدخل الفوري ومحاسبة مسؤولي الصحة بالمحافظة عن تعطل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات المحافظة.





وأكد الدكتور عبد العزيز رفاعي مدير مستشفي الداخلة المركزي ,أن جهاز الاشعه المقطعية متعطل بالفعل وجاري إصلاحه خلال يوم أو يومين، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة لشراء جهاز جديد خلال الايام القليلة القادمة.











