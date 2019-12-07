أسوان يستعد بقوة لملاقاة طنطا في كأس مصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى ظهر اليوم الجمعة تدريبه الأساسى باستاد أسوان استعداداً لملاقاة طنطا يوم الأحد المقبل بأسوان ضمن مباريات دور 32 لكأس مصر،تحت قيادة المدير الفنى للفريق مجدى عبد العاطى.





وصرح مصطفى أمين المشرف على الكرة وأضاف بأن الفريق أدى تدريباته على ستاد أسوان على مدار يومين متتاليين الخميس والجمعة وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية جيدة ووضحت رغبة الجميع فى إستمرار تقديم العروض الجيدة وتحقيق النتائج الإيجابية بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز بالدورى الممتاز.



