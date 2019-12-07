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رياضة

اجتماع عاجل في العياط لحسم تعيين مدير فني جديد عقب الخسارة من البدرشين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:53 م
العياط أرشيفية
العياط أرشيفية
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عبدالله هشام
خسر فريق كرة القدم الأول بنادي العياط المباراة أمام فريق البدرشين بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة .

ويعقد مجلس ادارة نادي العياط اجتماعا عاجلا في الدقائق القليلة المقبلة لإتخاذ قرار سريعا وتعيين مدير فني جديد للفريق خلفا لمحمد عمر الذي تولى المسؤولية مؤقتا بعد إقالة هلال الشلنك لسوء النتائج .

ويحتل فريق العياط المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث.

جدير بالذكر أن محمد عمر كان مدرب فريق الناشئين 20 عاما سيعود لمنصبه بشكل طبيعي بعد الخسارة اليوم أمام فريق البدرشين.
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