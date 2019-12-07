اجتماع عاجل في العياط لحسم تعيين مدير فني جديد عقب الخسارة من البدرشين

خسر فريق كرة القدم الأول بنادي العياط المباراة أمام فريق البدرشين بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة .





ويعقد مجلس ادارة نادي العياط اجتماعا عاجلا في الدقائق القليلة المقبلة لإتخاذ قرار سريعا وتعيين مدير فني جديد للفريق خلفا لمحمد عمر الذي تولى المسؤولية مؤقتا بعد إقالة هلال الشلنك لسوء النتائج .





ويحتل فريق العياط المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث.



