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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات بطاطس بالبيض مع سلطة حلوم مشوية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم.

والكم سندوتش البيض بالبطاطس مع سلطة حلوم مشوية

سندوتش البيض بالبطاطس
مقادير
بيض مسلوق
بطاطس مسلوقة
مكعبات كريمة لباني
كرفس فرنساوي مقطع
حليب مكثف
مايونيز
عصير ليمون
ملح
فلفل اسود
كمون
خل
طريقة التحضير
* يقطع البيض ويضاف عليه البطاطس والملح والفلفل الاسود والكمون
* يضاف الكرفس والكريمة والحليب والمايونيز وعصير الليمون والخل
* يقلب ويهرس جيدا ثم يقدم

مقادير سلطة حلوم مشوية :

2 كوب سبانخ بيبي
جرجير
رمان
صنوبر
طماطم مجففة
طماطم مكعبات
جبنة حلوم مكعبات
زيت زيتون
خل بلسمي
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة حلوم مشوية :

* تشوى مكعبات الجبنة على شواية مدهونة بالزيت
* في طبق التقديم توضع السبانخ مع الجرجير والطماطم المكعبات وعليها الطماطم المجففة
* يضاف إليها الصنوبر وقطع الجبنة المشوية
* لعمل الصوص يخلط الخل البلسمي مع زيت الزيتون وملح وفلفل
* يصب الخليط على السلطة
* تقدم مباشرة







هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات بطاطس بالبيض مع سلطة حلوم مشوية
هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات بطاطس بالبيض مع سلطة حلوم مشوية
هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات بطاطس بالبيض مع سلطة حلوم مشوية
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