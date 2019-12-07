لو مرتبك قليل.. أنت عرضة للإصابة بهذه الأمراض

قال الباحثون إن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة يميلون إلى النوم بشكل أقل، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وأشار موقع healthline، إلى أن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة يميلون إلى المزيد من الاضطرابات المرتبطة بالنوم بسبب التحولات خارج ساعات العمل، ونقص خدمات الرعاية الصحية ، والإجهاد اليومي.





ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعملون في نوبات خارج ساعات العمل ، أو يعيشون في أحياء محرومة ، أو يعانون من ضائقة في مرحلة الطفولة لديهم معدل انتشار أعلى للاضطرابات المرتبطة بالنوم.





ويسبب الدخل المنخفض إلى عدم الحصول على الرعاية الصحية، عدم الوصول إلى الأطعمة الغذائية، ومطاعم الوجبات السريعة، عدم القدرة على ممارسة التمرينات الرياضية.





بالاضافة إلى قلة الوقت لممارسة التمارين الرياضية بالنظر إلى أن الكثير من الناس لديهم وظيفتان أو ثلاث نوبات عمل ونوبات عمل مع الاستمرار في رعاية أسرهم.



