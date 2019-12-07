ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو مرتبك قليل.. أنت عرضة للإصابة بهذه الأمراض

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
قال الباحثون إن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة يميلون إلى النوم بشكل أقل، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار موقع healthline، إلى أن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة يميلون إلى المزيد من الاضطرابات المرتبطة بالنوم بسبب التحولات خارج ساعات العمل، ونقص خدمات الرعاية الصحية ، والإجهاد اليومي.

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعملون في نوبات خارج ساعات العمل ، أو يعيشون في أحياء محرومة ، أو يعانون من ضائقة في مرحلة الطفولة لديهم معدل انتشار أعلى للاضطرابات المرتبطة بالنوم.

ويسبب الدخل المنخفض إلى عدم الحصول على الرعاية الصحية، عدم الوصول إلى الأطعمة الغذائية، ومطاعم الوجبات السريعة، عدم القدرة على ممارسة التمرينات الرياضية. 

بالاضافة إلى قلة الوقت لممارسة التمارين الرياضية بالنظر إلى أن الكثير من الناس لديهم وظيفتان أو ثلاث نوبات عمل ونوبات عمل مع الاستمرار في رعاية أسرهم. 

وظهور أعراض مثل صعوبة التنفس وضغط الصدر وعلامات السكتة الدماغية إن فقدان الكلام المفاجئ أو رؤية غير واضحة أو خدر مفاجئ في أحد أجزاء الجسم يمكن أن يأتي ويذهب أو يكون دائمًا".
Advertisements

ترشيحاتنا

فيديوجراف | تفاصيل خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة في مباراة الهلال السوداني

فايلر يطالب إدارة الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة وتسويقه

عبدالله السعيد يفتح المزاد في يناير للرحيل عن بيراميدز

حكم مس الطبيبة للعورة .. الإفتاء توضح هل ينقض الوضوء |فيديو

بلاغ يتهم عاملا باستدراج طالبة والتحرش بها داخل حجرة النشاط.. والتعليم تحقق

حق انتفاع الأهلي.. مدير استاد السلام: الملعب مفتوح لكل الأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية التطوير.. جمال الغندور يدفع بـ 4 محكمات فى كأس مصر.. صور

بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

ورد وتايجر.. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. والجمهور: برنسيس النجوم