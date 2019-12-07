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توك شو

مدير محطة تحلية مياه شرق بورسعيد: مستمرون في العمل لضمان الجودة.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال صفتي غريب، مدير تشغيل محطة تحلية المياة بشرق بورسعيد، إن الفريق المختص بسحب المياه، قام بسحب عدة عينات من أبعاد وأعماق مختلفة، ثم يتم تحليل العينات لمعرفة أفضل الطرق لتحلية المياه بالتقنيات المتوفرة بأقل تكلفة وأفضل جودة.

وأضاف "غريب" أثناء حديثه لقناة اكسترا نيوز، انه بعد استخراج نتائج تحليل العينات يتم تصميم المشروع ثم يعود إلى إدارة المياه فى الهيئة الهندسية، وبعدها تتم المراجعة ومن ثم التنفيذ.

وأشار"غريب" إلى أن دور فريق التشغيل فى فترة التنفيذ يقتصر على الإشراف فقط، ثم يتم الدخول فى مرحلة اختبار معدات التشغيل لمعرفة مدى قدر المعدات على الإنتاج السليم والصحيح.

وأكد"غريب" على أهمية مرحلة المعالجة النهائية، أنها تضيف للمياه كل العناصر اللازمة لجسم الإنسان، مؤكدا أن المياه قادرة على منافسة المياه المعدنية فى الاسواق.

واختتم "غريب" الحديث بأن فريق التشغيل مستمر فى العمل الى مالا نهايه، وأنه يقوم بصيانات دورية لضمان جودة المياه والمعدات المستخدمة.
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