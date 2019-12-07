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اتحاد الصناعات: مبادرة الحكومة لدعم قطاع الصناعة تخدم الطبقة المتوسطة من الشعب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:27 م
المصانع
المصانع
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هاني حسين
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إننا عقدنا في الغرفة جلسات مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة.

وأضاف "شكري" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم قطاع الصناعة تخدم الطبقة المتوسطة من الشعب المصري.

وتابع: "الطبقة المتوسطة هي المحرك الأهم في الدولة المصرية وهي التي تحرك الدولة المصرية بكافة قطاعتها وكانت تعاني من مشكلة كبيرة".

من جانبه قال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إننا كنا في حاجة إلى مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم قطاع الصناعة .

وأضاف أننا كنا ننادي كثيرا بضرورة معاونة المصانع المتعثرة ، مضيفا:" الرئيس السيسي اتخذ قرارا بدعم المصانع المتعثرة والمبادرة «جت في وقتها» ونحن نريد تنمية الاقتصاد وزيادة معدل الإنتاجية".
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