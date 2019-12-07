راندا البحيري توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينس ريكورد

هنأت الفنانة راندا البحيري، تامر حسني لدخوله موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم بالعالم.



ونشرت رندا البحيري صورة تامر حسني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة: "الف مبروووووك النجم الفنان الشامل الخلوق الانسان المتواضع صاحب صاحبه الجدع #تامر_حسني تستاهل اكتر من كده كمان يا مشرف بلدك والله بجد".



واقتنص النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها منذ قليل فى مدينة أبوظبي الإماراتية.



وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.