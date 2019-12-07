عصابة مسلحة تقتل أبا شابا بوحشية أثناء سيره في شارع عمومي .. فيديو

كشفت لقطات صادمة لحظة طعن عصابة لاب شاب حتى الموت بأحد الشوارع العمومية بشمال لندن.



وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أدين رجلان بقتل كامالي جابيدون لينك ، 19 عامًا ، وبمحاولة قتل رجل ثان ، يبلغ من العمر 20 عامًا.



واتهمت الشرطة البريطانية تيريل جراهام ، 18 عامًا ، وشريم كوكهورن ، 21 عامًا ، يوم الجمعة بضلوعهم في جريمة قتل وحيازة سلاح ناري



كما أدين ثلاثة ذكور يبلغون من العمر 17 عامًا ، لم يتم الكشف عن أسمائهم لأسباب قانونية ، بقتلهم كمالي وإلحاق أذى جسدي برجل آخر كان صديق الضحية.



وأوضحت هيئة المحلفين، ان العصابة تتبعت المتهم عبر سيارتهم الخاصة في الليلة التي تسبق جريمة القتل، حيث انطلق مجموعة من 6 شباب على دراجاتهم لاستهداف الضحية وصديقه في الساعة 7 مساءً

22 فبراير.



وكان المتهمون يحملون خمسة سكاكين على الأقل بينهم منجل وسيف صغير ومسدس وبندقية.



بمجرد أن رأت العصابة ضحيتها المستهدفة ، تركوا دراجاتهم على الفور وركضت نحو الضحية وطعنوه بالسكاكين وأطلقوا النار عليه هو وصديقه، أثناء سيره بمنتصف الشارع.



