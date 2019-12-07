ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عصابة مسلحة تقتل أبا شابا بوحشية أثناء سيره في شارع عمومي .. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة طعن عصابة لاب شاب حتى الموت بأحد الشوارع العمومية بشمال لندن.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أدين رجلان بقتل كامالي جابيدون لينك ، 19 عامًا ، وبمحاولة قتل رجل ثان ، يبلغ من العمر 20 عامًا.

واتهمت الشرطة البريطانية تيريل جراهام ، 18 عامًا ، وشريم كوكهورن ، 21 عامًا ، يوم الجمعة بضلوعهم في جريمة قتل وحيازة سلاح ناري

كما أدين ثلاثة ذكور يبلغون من العمر 17 عامًا ، لم يتم الكشف عن أسمائهم لأسباب قانونية ، بقتلهم كمالي وإلحاق أذى جسدي برجل آخر كان صديق الضحية.

وأوضحت هيئة المحلفين، ان العصابة تتبعت المتهم عبر سيارتهم الخاصة في الليلة التي تسبق جريمة القتل، حيث انطلق مجموعة من 6 شباب على دراجاتهم لاستهداف الضحية وصديقه في الساعة 7 مساءً
22 فبراير.

وكان المتهمون يحملون خمسة سكاكين على الأقل بينهم منجل وسيف صغير ومسدس وبندقية.

بمجرد أن رأت العصابة ضحيتها المستهدفة ، تركوا دراجاتهم على الفور وركضت نحو الضحية وطعنوه بالسكاكين وأطلقوا النار عليه هو وصديقه، أثناء سيره بمنتصف الشارع.

Advertisements

ترشيحاتنا

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

هاني الناظر يكشف خرافات حول الميكرويف ومرقة الدجاج وعلاقتهم بالسرطان.. فيديو

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

بفستان من الورد.. شاهد كيف احتفلت شريهان بعيد ميلادها مع الجمهور

بالروب وبدون مكياج | داليا البحيرى تشعل السوشيال ميديا بأغنية ملطشة القلوب

منى فاروق تغازل جمهورها في أحدث ظهور على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

بالصور.. "الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي

رياضيون عن تكريم السيسي .. شكرا للرئيس على دعمه أصحاب الإنجازات .. صور