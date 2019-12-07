الصناعات عن مبادرة المركزي لدعم القطاع: 50 مليار جنيه تنقذ 5000 مصنع متعثر

علق محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، على مبادرة البنك المركزي والحكومة لدعم قطاع الصناعة.



وقال محمود سليمان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حال وجود 5000 مصنع متعثر برأس مال 10 ملايين جنيه لكل مصنع فنحن نتحدث عن 50 مليار جنيه كإنقاذ للصناعة المصرية".



وأضاف محمود سليمان:" يجب التفكير في التنازل عن القضايا المرفوعة من البنوك على المصانع المتعثرة، وكنا ننادي كثيرا بضرورة معاونة المصانع المتعثرة".



وتابع محمود سليمان:" الرئيس السيسي اتخذ قرارا بدعم المصانع المتعثرة والمبادرة «جت في وقتها» ونحن نريد تنمية الاقتصاد وزيادة معدل الإنتاجية".



واكمل محمود سليمان:" من الأولوية تشغيل المصانع المتعثرة المتواجدة بدلا من إنشاء مصانع جديدة".

