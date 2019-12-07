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الصناعات عن مبادرة المركزي لدعم القطاع: 50 مليار جنيه تنقذ 5000 مصنع متعثر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:17 م
قطاع الصناعة
قطاع الصناعة
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هاني حسين
علق محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، على مبادرة البنك المركزي والحكومة لدعم قطاع الصناعة.

وقال محمود سليمان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حال وجود 5000 مصنع متعثر برأس مال 10 ملايين جنيه لكل مصنع فنحن نتحدث عن 50 مليار جنيه كإنقاذ للصناعة المصرية".

وأضاف محمود سليمان:" يجب التفكير في التنازل عن القضايا المرفوعة من البنوك على المصانع المتعثرة، وكنا ننادي كثيرا بضرورة معاونة المصانع المتعثرة".

وتابع محمود سليمان:" الرئيس السيسي اتخذ قرارا بدعم المصانع المتعثرة والمبادرة «جت في وقتها» ونحن نريد تنمية الاقتصاد وزيادة معدل الإنتاجية".

واكمل محمود سليمان:" من الأولوية تشغيل المصانع المتعثرة المتواجدة بدلا من إنشاء مصانع جديدة".
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