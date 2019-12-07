تجار سوق السبت يكشفون موعد ارتفاع أسعار اللحوم | شاهد

في الساعات الاولى من السبت من كل أسبوع تتجه انظار تجار الماشية والمربين الى سوق بني عدي بمركز منفلوط للبيع والشراء والاتجار والذي يعد من اهم الاسواق بمحافظة أسيوط لما يحتوي من رءوس ماشية بمختلف انواعها وياتي اليه التجار والجزارون من محافظات الوجه البحري لشراء رءوس من اللحم لذبحها في محافظاتهم.



قال علي عبد المطلب " تاجر " مواشي من قرية جزيرة المعابدة بمركز منفلوط انني اقصد هذا السوق منذ 30 سنة منذ أن كان في مدينة منفلوط ونقل الى غرب قرية بني عدي خاصة وان هذا السوق نجد فيه كل انواع الماشية اللحم والتربية والاسعار تختلف من اسبوع لاخر حسب العرض والطلب وهذا الاسبوع الاسعار منخفضه حيث ان كيلو لحم العجل الجاموسي يصل 90 جنيه للمستهلك بينما يصل سعر اللحم البقري 65 جنيه هذا الاسبوع وياتي هذا الانخفاض تزامنا مع بدء صيام الاخوة الاقباط ومن المتوقع ارتفاع اسعرها بعد انتهاء الصيام.



وأضاف صابر مصطفى حسب النبي " تاجر " من قرية نزا قرار بمنفلوط ان الاسعار تشهد انخفاضا ملحوظا في مختلف انواع رءوس الماشية ورغم ذلك يشهد السوق ركود خاصة على شراء رءوس اللحم بعد صيام الاخوة المسيحيين ولكن اسعار العزبات والبقر تشهد ثباتا في السعر لم تتاثر لانها للتربية وليست للذبح .



وأشار حسن مصطفى " سمسار " الى انه يعمل في هذه المهنة منذ اكثر من 30 سنة حيث يقوم بالتوفيق بين البائع والشاري ويحصل على عمولته من الاثنين ، مؤكدا انه منذ العام الماضي وحتى الان هناك تراجع في اسعار الماشية بسبب ارتفاع تكلفة الاعلاف .



وأكد مصدر بمديرية الطب البيطري ان هناك مرورا بشكل دوري على اسواق الماشية للتاكد من سلامة الماشية المعروضة بالاسواق لتجنب انتشار الامراض بينها ، مشيرا الى ان الاسواق تشهد انخفاضا في اسعار الماشية والذي ساهم بشكل كبير في انخفاض اسعار اللحوم المعروضه للمواطنين بمختلف محال الجزارة.

