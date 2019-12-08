رينجرز النيجيري يخفي أوراقه الرابحة في مرانه الختامي استعدادًا لمواجهته المصري بالكونفدرالية

أدى فريق اينوجو رينجرز النيجيري مرانه الأخير على ستاد الإسكندرية مرانه الأخير استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بمضيفه المصري والمقرر إقامتها على ستاد الاسكندرية في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشر



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 75 دقيقة ، حرص ساليسيو يوسف المدير الفني لفريقه على إخفاء كافة أوراقه خوفًا من أعين الجهاز الفني للمصري حيث اكتفى بخوض لاعبيه لبعض التدريبات البدنية وتدريبات فك العضلات.



وأدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة بعيدًا عن النواحي الخططية ، فيما كان التركيز خلال المران على كيفية التعامل مع الكرات العرضية.



ولم تستمر التقسيمة المصغرة التي اُختتم بها المران سوى عشر دقائق فقط ركز خلالها المدير الفني لرينجرز على الضغط بطول الملعب والرقابة الفردية.