أفروأكت تكشف خطتها التنفيذية فى 2020 .. استحداث وحدة للدراسات والبحوث..برنامج لتطوير وتنمية الصناعات الحرفية والتقليدية.. عنان الجلالى : أثق بالمنظمة وأهدافها وطموحاتها نحو القارة الأفريقية

عنان الجلالى: أثق بالمنظمة وأهدافها وطموحاتها نحو القارة الأفريقية

حسين أبو العطا: استحداث وحدة للدراسات والبحوث بالمنظمة

حسام درويش: برنامج تدريبي لتطوير وتنمية الصناعات الحرفية والتقليدية

عبدالحليم يوسف: خطة 2020 تضمنت استحداث أمانة الصحة العامة

عرضت المنظمة الإفريقية "أفرو أكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية خطتها المقرر تنفيذها فى 2020 لتتضمن عدة مجالات أبرزها تنشيط السياحة الأفريقية، والتدريب والتعليم، التبادل الثقافي الإفريقي، التنمية المستدامة، الصحة العامة، وتمكين الشباب الإفريقي بالإضافة إلى استحداث وحدة البحوث والدراسات الأفريقية.أعلنت المنظمة الأفريقية" أفروأكت" لتنشيط السياحة والثقافة والتسويق الرقمي والتنمية المستدامة عن انضمام رجل الأعمال والخبير السياحى العالمى الدكتور عنان الجلالي لتولى إحدى المناصب القيادية.أعرب رجال الأعمال والخبير السياحى العالمى الدكتور عنان الجلالي عن ثقته بالمنظمة وأهدافها وطموحاتها نحو القارة الأفريقية لتكون شعلة قوية تضيء الطريق تجاه الاقتصاد والسياحة والثقافة الإفريقية البينية والعالمية.لفت خبير السياحة العالمى أن مقدرات القارة الذهبية " افريقيا" ثرية مشددا على الاهتمام المصرى بالبعد الإفريقي وتوطين العلاقات فى كافة المناحى مشيرا إلى ضرورة نسج خريطة إستثمارية مفصلة تحتوي إمكانياتها ومواردها الغنية.ووعد جلالى استثمار علاقاته الدولية القوية لتكون منظمة أفروأكت من المساهمين بفعالية في مسيرة تنمية قارة أفريقيا الواعدة لخدمة أبنائها دون تمييز ليكونوا عونا لمؤسساتهم ودولها.شدد جلالى على أهمية الدور المصرى فى ظل ترأس مصر للإتحاد الأفريقى لتتبوأ فيه القارة الافريقية مكانتها اللائقة على خارطة التقدم العالمية عبر إحداث تنمية شاملة تتضمن الاستثمار و التعليم و السلام و الاستقرار لتحقيق معدلات نمو واسعة ترتكز على دراسات وإحصائيات.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية لعرض خطتها التنفيذية فى قارة أفريقيا خلال عام 2020 بحضور العديد من السفراء الأفارقة لدى القاهرة و المهتمين بالشأن الأفريقي .كشف الدكتور حسين أبو العطا رئيس منظمة أفرو أكت عن خطة المنظمة خلال عام 2020 باستحداث وحدة للدراسات والبحوث بالمنظمة والتي ستكون بمثابة مركزا للتفكير للمنظمة حيث تتناول كافة قضايا الأفريقية السياسية والثقافية والاقتصادية بمنظور علمي رصين، كما تعمل علي إحداث التقارب العلمي والفكري بين النخب المصرية ونظيرتها العلمية.وأشار دكتور حسين إلى إستعداد المنظمة لإطلاق حدث سياحي تنافسي كبير يساعد علي تشجيع السياحة الأفريقية البينية كما سيساعد على ترويج الوجهات السياحية الأفريقية لكافة دول العالم وسيعلن عنه في مؤتمر خاص قريبا.أضاف الدكتور حسام درويش أمين عام المنظمة أن الخطة خلال 2020 تهتم بمجال التعليم و التدريب عبر إطلاق برنامج تدريبي لتطوير وتنمية الصناعات الحرفية والتقليدية بالتعاون مع إحدي منظمات الأمم المتحدة التنموية في دول غرب أفريقيا وسيتم اختيار إحدى دول غرب القارة مقرا للبرنامج بالاضافة إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إحدى الجهات الدولية المانحة لتمويل إنشاء أكاديمية للتدريب المهني والتقني وسيعلن عن ذلك بمجرد التوقيع.قال درويش إنه عقب مباحثات ودراسات حول مجال التبادل الثقافى الأفريقي نعتزم فى يناير 2020 إقامة مهرجان ثقافي أفريقي في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى إقامة مهرجان ثقافي أفريقي في دولة نيجيريا يشمل معارض فنية وتراثية ومعارض للحرف التقليدية ومهرجان للمأكولات الأفريقية الشعبية وسيخصص دخل المهرجانات والفعاليات الثقافية لأطفال اللاجئين الأفارقة اليتامي.لفت درويش إلى أن التنمية المستدامة هدفا أساسيا نسعى اليه وسيتم توقيع بروتوكول للتعاون لإنشاء مصنعا للغزل والنسيج في دولة النيجر ودولة توجو بمنحة كاملة لتدريب وتشغيل 100 سيدة أفريقية علي يد خبراء من سيريلانكا في إطار السعي لتمكين المرأة الأفريقية و توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أفريكان تريد أليانز في مجال التنمية المستدامة.تحدث درويش أن خطة 2020 تشمل عدة مجالات مشتركة منها الآثار والتراث الأفريقي والسياحة والثقافة والتعليم، موضحا أن 39% من المواقع الأثرية الأفريقية مدرجة على قوائم التراث العالمى المعرض للخطر، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء أكاديمية لتدريس علوم الآثار والسياحة الأفريقية تعمل علي نشر الوعي بالآثار الأفريقية وتدعيم علاقات التعاون البينية الأفريقية للحفاظ على الهوية والتراث الأفريقي، وأيضا إعداد الكوادر القادرة علي البحث العلمي المواكب للمعايير العالمية.استكمل الدكتور عبدالحليم يوسف الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية بالمنظمة، أن خطة 2020 تضمنت استحداث أمانة الصحة العامة بأفروأكت و إطلاق مبادرة لمكافحة أمراض الملاريا والليشمانيا والفلاريا في أفريقيا ونشر الوعي الطبي، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية الأفريقية وشباب الأطباء علي كيفية الإدارة الطبية لملفات الأمراض الوبائية.أضاف إلى أن المنظمة تضع عينها على تمكين الشباب الأفريقي ضمن خطتها عبر تنظيم منتدى ريادة الأعمال للشباب الأفريقي - مصر ، تنظيم منتدى تمكين القيادات الشبابية والقيادات النسائية للتنمية المستدامة – رواندا ، تدشين برنامج التبادل الثقافي والسياحي للطلاب الأفارقة – كينيا ومدغشقر.نوه الدكتور حسام درويش الأمين العام لمنظمة "أفروأكت" عن افتتاح أول فروع المنظمة خارج جمهورية مصر العربية قريبا.