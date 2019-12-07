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فن

فيلم أنجلينا جولي الجديد يتخطى الـ 480 مليون دولار في 17 يومًا.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:41 م
فيلم Maleficent:
فيلم Maleficent: Mistress of Evil
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شروق إبراهيم
حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil للنجمة العالمية انجلينا جولي إيرادات حول العالم بلغت 480 مليون دولار بعد مرور 17 يوماً على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 111 مليون دولار أمريكي، أما في جميع أنحاء العالم بلغت إيراداته 369 مليون دولار أمريكي. 

وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.

وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.
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