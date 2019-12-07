نشطاء تويتر لـ السلطان قابوس : سلطنة عمان ستشتاق لك

تفاعل الكثير من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مع خبر سفر السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان الي بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية .





فقد قال الشيبة خلفان : على الطائر الميمون يُكتب "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ" .. ففي آمان الله والدنا السلطان #قابوس المعظم .. نسأل الله أن يحفظك أينما كنت وأعادك لنا سالمًا غانمًا .. هذه الأرض الطاهرة ستشتاقُ لك بكل مافيها، حماك الله وشفاك الله من كل مكروه وسوء





وذكر الزناد العماني قائلا " اللهم يا الله يا ذو الجلال والإكرام يارب احفظ لنا ولى أمرنا سلطاننا قابوس وهو في أتم صحة وعافية وتشمله برعايتك وتسدد خطاه في كل أمور الحياة وفي طاعتك وإن تحفظ بلادى عمان الحبيبة من كل سوء يا رب العالمين.





كما قال الدكتور علي الهنائي : اللهم احفظ جلالة السلطان قابوس في حله وترحاله كما حفظت الذكر الحكيم ، وأسبغ عليه بالشفاء العاجل غير الآجل ، وأسدل عليه دوام الصحة والعافية ، واحفظه بعين رعايتك وعنايتك ، وأدم عليه نعمة الصحة والسعادة والعمر المديد، ورده الى وطنه وشعبه سالمًا غانمًا إنك سميعٌ مجيب الدعاء.



