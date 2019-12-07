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بعد تكريمه من السيسى | صاحب عربية الحواديت: فكرتى تركز على المحرومين من القراءة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:36 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد هيثم السيد، صاحب عربية حواديت المعرفة، والمكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احد مؤتمرات الشباب، أنه يتوجه إلى المناطق التي ليس بها إمكانيات كبيرة تساعد الأطفال على القراءة، موضحا: "هدفي الأطفال في العزب والكفور والنجوع حتى يقرأوا".

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن فكرته تركز على الفئة المحرومة من القراءة، والبعيدة عن التكنولوجيا، موضحا أنه بدأ مشروعه بمساعدة أطفال قرى محافظة الشرقية، ولكنه بدأ يتوجه إلى محافظات أخرى.

ونوه إلى أن فكرة توزيعه كتب مجانًا على الأطفال في القرى كانت غريبة على الأهالي في البداية، مضيفا: "كان فيه تساؤلات كتيرة ومنها يا ترى مين بيمولني.. لحد ما الأطفال أنفسهم حبوا القراءة والكتب".
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