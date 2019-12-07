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أحمد موسى: تطوير جذري في السكة الحديد في هذا الموعد.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:51 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يجري المهندس كامل الوزير وزير النقل، معنا حوارا مطولا يكشف من خلاله كواليس تطوير السكة الحديد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كامل الوزير على علم بكل شيء عن الجرار الحديث، ويتحدث وكأنه حضر مراحل تصنيعه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر تدخل على تطوير منظومة السكك الحديد واحنا مكنش عندنا سكة حديد ونمتلك جرارات تعمل منذ 40 سنة".

ولفت أحمد موسى:" القطار سيكون وسيلة المواصلات السريعة والمريحة من وإلى أي مكان بالجمهورية اعتبارا من 1 يوليو 2020 كما سوف نشهد خطوط السكك الحديدية تطويرا جذريا في البنية التحتية والجرارات والعربات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الجرارات الحديثة مجهزة بكل التفاصيل التي طلبتها مصر ومصر هي التي حدثت تصاميم تلك الجرارات وفقا لإجراءات الأمن والسلامة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المهندسون المصريون متواجدون في امريكا من اجل متابعة شحنة الجرارات المصرية، وتم وصول 10 جرارات وهناك 30 جرارا آخر جاهزة للشحن من امريكا الى مصر.
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